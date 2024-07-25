Fitch снизил рейтинг Украины до преддефолтного уровня

https://racurs.ua/n197638-fitch-snizil-reyting-ukrainy-do-preddefoltnogo-urovnya.html

Ракурс

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті до «C» з «CC» (з ймовірного до неминучого).

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Як йдеться в повідомленні агентства, зниження довгострокового рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між українським урядом і деякими власниками єврооблігацій про умови реструктуризації після того, як парламент минулого тижня схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом, знаменує початок процесу, схожого на дефолт.

22 липня Україна домовилась із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію боргу

Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 мільяда — до 2033 року, — написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль та додав, що так Україна вивільнить ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист і відновлення.

Нагадаємо, у серпні 2022-го Україна домовилася про дворічне відстрочення обслуговування боргу за прямими та гарантованими державами єврооблігаціями. Тепер вдалося укласти нову угоду.

Історія питання

Десятки найбільших видань світу написали про те, що Україні вдалося реструктурувати боргові зобовʼязання на понад $20 мільярдів за домовленістю з іноземними тримачами українських облігацій, яку називають безпрецедентною за обсягом і умовами.

Фактично Україні вдалося скасувати чи відтермінувати 90% платежів ― що їх раніше вона мала б сплатити протягом чотирьох наступних років. Натомість вкладники отримають бонусні виплати згодом, пише Reuters.

Politico відзначає, що угода попередня: на неї погодилися власники приблизно чверті українських облігацій.

Однак, по-перше, це найбільші й авторитетні інвестори на кшталт компаній Black Rock, Amundi та Anima Capital. А по-друге, угоду схвалив Міжнародний валютний фонд. Тому високі шанси, що вдасться досягти згоди двох третин інвесторів в українські облігації ― стільки треба, щоб угода відбулась.

Якщо так станеться (а представники українських уряду та інвесткомпаній у розмовах з The New York Times кажуть про угоду як про доконаний факт), $11,4 мільярда, які Київ мав би заплатити за зобовʼязаннями протягом наступних трьох років, залишаться в українському бюджеті. І підуть на покриття витрат, повʼязаних із відбиттям російського нападу, а також, у перспективі, на повоєнне відновлення країни.

Якби домовитися про відстрочення не вдалось, уже 1 серпня Київ мав би виплатити за боргами мільярди доларів ― а якби не зробив цього, дефолт погіршив би відносини з кредиторами в майбутньому і загалом вплинув би на міжнародну репутацію України, пише видання.

Що далі в майбутнє, то більшими за новими домовленостями мають ставати виплати. І бонуси, які отримають інвестори за терпіння, привʼязані до успіхів української економіки, зауважує Financial Times. Наприклад, якщо український ВВП перевищить прогнози ВВП на три або більше відсотків, виплати зростуть на третину.

Водночас уряд сподівається, що по завершенню війни власники українських облігацій вкладатимуться у відбудову економіки країни, зокрема за рахунок списання частини боргів.

$11,4 мільярда, які не доведеться платити ― відчутна допомога Україні, але зовсім не панацея, відзначає NYT. Витратна частина лише цьогорічного бюджету ― $80 млрд, і половина з них підуть на потреби сил оборони. Втім, реструктуризація боргу відкриває можливості для додаткової фінансової підтримки ― зокрема, кредитів від міжнародних фінансових організацій на кшталт Міжнародного валютного фонду чи Європейського банку реконструкції та розвитку.