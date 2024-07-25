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Стало известно, кто будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады в Париже
Стало известно, кто будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады в Парижеhttps://racurs.ua/n197646-stalo-izvestno-kto-budet-nesti-flag-ukrainy-na-otkrytii-olimpiady-v-parije.htmlРакурс
Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.
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Про це тенісистка заявила в ексклюзивному коментарі «Суспільне Спорт» у Парижі.
Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п’ятницю, 26 липня. Її початок — о 20:30. Пряма трансляція — на Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного та телеканалі Перший.
140 українських спортсменів готуються представити нашу країну на Олімпійських іграх у Парижі. Вони тренувалися в неймовірно складних умовах, але їхня мотивація сильніша за всі перешкоди.
Топ-надії України:
- Ярослава Магучіх — стрибки у висоту
- Ольга Харлан — фехтування
- Дар’я Білодід — дзюдо
- Еліна Світоліна — теніс
- Михайло Романчук — плавання
Вперше в історії незалежності на Олімпіаду поїхала наша футбольна збірна, яка у першому матчі програла Іраку 1:2.
Кожен виступ, кожна медаль — це підтримка України та сигнал світу про нашу незламність. Вболіваймо за наших героїв разом.
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