Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024

https://racurs.ua/ua/n197646-stalo-vidomo-hto-nestyme-prapor-ukrayiny-na-vidkrytti-olimpiady-u-paryji.html

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Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

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Про це тенісистка заявила в ексклюзивному коментарі «Суспільне Спорт» у Парижі.

Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п’ятницю, 26 липня. Її початок — о 20:30. Пряма трансляція — на Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного та телеканалі Перший.

140 українських спортсменів готуються представити нашу країну на Олімпійських іграх у Парижі. Вони тренувалися в неймовірно складних умовах, але їхня мотивація сильніша за всі перешкоди.

Топ-надії України:

Ярослава Магучіх — стрибки у висоту

Ольга Харлан — фехтування

Дар’я Білодід — дзюдо

Еліна Світоліна — теніс

Михайло Романчук — плавання

Вперше в історії незалежності на Олімпіаду поїхала наша футбольна збірна, яка у першому матчі програла Іраку 1:2.

Кожен виступ, кожна медаль — це підтримка України та сигнал світу про нашу незламність. Вболіваймо за наших героїв разом.