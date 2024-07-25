После ударов по порту "Кавказ" россия вынуждена перевозить топливо по Крымскому мосту

https://racurs.ua/n197648-posle-udarov-po-portu-kavkaz-rossiya-vynujdena-perevozit-toplivo-po-krymskomu-mostu.html

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Британська військова розвідка стверджує, що після вдалих українських ударів по порту «Кавказ» у Керченській протоці росія була змушена повернутися до перевезень палива Кримським мостом.

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Як пише спецслужба, 23 липня Україна пошкодила залізничну пором у порту «Кавказ», і цей удар «практично напевно призведе до подальших логістичних проблем росії із постачанням її окупаційних військ на півдні України та регіональним експортом зрідженого нафтового газу».

Залізничний пором «Слов'янин», який постраждав при останньому ударі, є найбільшим із трьох, які курсують у Керченській протоці між російською територією та анексованим Кримом, сказано у зведенні.

Військова розвідка зазначає, що «Слов'янин» залишався єдиною залізничною поромом на цьому маршруті і був повернутий до роботи після того, як попередні двоє постраждали внаслідок українських ударів, завданих 29 травня.

«Слов'янин» перевозив скраплений нафтовий газ, вважає розвідка.

Навіть тимчасове виведення з ладу залізничних поромів ускладнює перевезення палива, озброєнь та обладнання через Керченську протоку та підвищує їхню вартість, — пише британська розвідка. — Після цих ударів росія з високим ступенем ймовірності була змушена переглянути свої норми безпеки та піти на ризик перевезення палива залізницею через Кримський міст.

У зведенні сказано, що росія намагалася уникнути такої практики після жовтня 2022 року. Тоді міст постраждав від вибуху автомобіля, що стався у момент, коли поряд проїжджав потяг з паливом.

У вівторок, 23 липня, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про атаку українських безпілотників по поромному судну в порту «Кавказ» у Темрюкському районі. За його словами, загинула одна людина, були також постраждалі.