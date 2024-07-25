Последствия ДТП с танком в Белгородской области рф, фото: «Пепел.Белгород»

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У Бєлгородській області рф танк переїхав легковий автомобіль. В результаті водій автівки помер.

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Подія сталася вчора, 24 липня, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що загиблий — 73-річний житель села Березівка ​​Борисівського району Костянтин Лопаткін працював агрономом і їхав додому з ярмарку у Борисівці, де продавав вирощені на ділянці продукти.

Танк переїхав його «Ниву» вчора вдень. А потім, судячи з фото, зупинився за сто метрів від машини. За версією слідства він помер від «розриву серця, — зазначає видання.

Зазначається, що у момент ДТП «Нива» рухалася головною дорогою, проте танк не поступився їй дорогою, як цього вимагають правила дорожнього руху.

За словами очевидців, екіпаж танка «перебував у неадекватному стані і сміявся в обличчя, — зазначає видання.

У ніч з 31 травня на 1 червня подібний інцидент стався між селищем Красиво Борисівського району та селом Головчино Грайворонського місько округу. Тоді танк з п’яними російськими військовими зіткнувся з легковиком, за кермом якого був місцевий житель, котрий також загинув. Після зіткнення військові спробували втекти з місця події — танк зупинили лише за 3 км.