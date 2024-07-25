Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обезвреживание российской ракеты, фото: Национальная полиция

Боевую часть российской ракеты обезвредили в лесу на Сумщине (ФОТО)

25 июл 2024, 21:57
999

На Сумщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російської ракети Х-59, яка впала у лісі на прикордонні та не вибухнула.


.

Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Мобільна група відділу вибухотехнічної служби поліції вирушила на місце падіння, знешкодила боєприпас, а згодом — знищила його на спеціальному полігоні шляхом підриву, — вказано в повідомленні.

У поліції наголошують, що в разі виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, чи їхніх частин:

  • ні в якому разі не варто підходити до них, торкатися їх;
  • необхідно викликати екстрені служби за номером 112, 101 чи 102.

Знешкодження російської ракети, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров