Обезвреживание российской ракеты, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n197664-boevuu-chast-rossiyskoy-rakety-obezvredili-v-lesu-na-sumschine-foto.html

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На Сумщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російської ракети Х-59, яка впала у лісі на прикордонні та не вибухнула.

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Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Мобільна група відділу вибухотехнічної служби поліції вирушила на місце падіння, знешкодила боєприпас, а згодом — знищила його на спеціальному полігоні шляхом підриву, — вказано в повідомленні.

У поліції наголошують, що в разі виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, чи їхніх частин: