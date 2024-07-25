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Обезвреживание российской ракеты, фото: Национальная полиция
Боевую часть российской ракеты обезвредили в лесу на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n197664-boevuu-chast-rossiyskoy-rakety-obezvredili-v-lesu-na-sumschine-foto.htmlРакурс
На Сумщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російської ракети Х-59, яка впала у лісі на прикордонні та не вибухнула.
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Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Мобільна група відділу вибухотехнічної служби поліції вирушила на місце падіння, знешкодила боєприпас, а згодом — знищила його на спеціальному полігоні шляхом підриву, — вказано в повідомленні.
У поліції наголошують, що в разі виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, чи їхніх частин:
- ні в якому разі не варто підходити до них, торкатися їх;
- необхідно викликати екстрені служби за номером 112, 101 чи 102.
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