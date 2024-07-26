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Этой ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по военным объектам рф в Крыму
На аэродроме «Саки» в Крыму уничтожена российская РЛС (ФОТО)https://racurs.ua/n197672-na-aerodrome-saki-v-krymu-unichtojena-rossiyskaya-rls-foto.htmlРакурс
Цієї ночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах рф в Криму.
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Росмедіа ASTRA пише, що українці поцілили по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. Є влучання по боєкомплекту, сталася пожежа.
Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищена установка радіолокаційної станції.
Загалом, за даними джерел ASTRA, ЗСУ вдарили по Криму з 4 ракет ATACMS, дві з них були збиті.
Водночас російський пропагандистський телеграм-канал Fighterbomber натякає на те, що внаслідок удару серед російських військових є загиблі.
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