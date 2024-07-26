Этой ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по военным объектам рф в Крыму

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Ракурс

Цієї ночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах рф в Криму.

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Росмедіа ASTRA пише, що українці поцілили по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. Є влучання по боєкомплекту, сталася пожежа.

Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищена установка радіолокаційної станції.

Загалом, за даними джерел ASTRA, ЗСУ вдарили по Криму з 4 ракет ATACMS, дві з них були збиті.

Водночас російський пропагандистський телеграм-канал Fighterbomber натякає на те, що внаслідок удару серед російських військових є загиблі.