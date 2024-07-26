Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На аеродромі "Саки" в Криму знищено російську РЛС

На аеродромі «Саки» в Криму знищено російську РЛС (ФОТО)

26 лип 2024, 10:16
999

Цієї ночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах рф в Криму.


.

Росмедіа ASTRA пише, що українці поцілили по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. Є влучання по боєкомплекту, сталася пожежа.

Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищена установка радіолокаційної станції.

Загалом, за даними джерел ASTRA, ЗСУ вдарили по Криму з 4 ракет ATACMS, дві з них були збиті.

Водночас російський пропагандистський телеграм-канал Fighterbomber натякає на те, що внаслідок удару серед російських військових є загиблі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів