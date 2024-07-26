ЕС передает Украине первый транш в 1,5 млрд. евро. Фото: Еврокомиссия

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Європейський Союз вирішив виділити перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 млрд євро, отриманий від заморожених російських активів.

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Доходи, отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів від заморожених активів рф 23 липня передали Euroclear Єврокомісією як перший транш. А сьогодні, 26 липня, ці гроші спрямують через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

Зазначається, що заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти рф у відповідь на її війну проти України. Доходи, отримані операторами Євросоюзу, не належать країні-агресору й зберігаються в центральних депозитаріях.

ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 млрд євро надходжень від знерухомлених російських активів на оборону та відбудову України. Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя, — прокоментувала у соцмережі Х виділення траншу голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 24 червня країни Європейського Союзу схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 млрд євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.