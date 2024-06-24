Країни ЄС схвалили перший транш військової допомоги Україні, який профінансують заморожені активи рф

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Країни ЄС 24 червня схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

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Гроші виділяються через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувалися Угорщиною.

Однак юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити ці платежі, оскільки утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили посадовці ЄС.

Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай буває у випадку з UAF, а на пряму закупівлю обладнання, такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Країни мали час до 11 ранку, щоб висловити свою думку, і жодна з них не проголосувала проти, згідно з внутрішнім повідомленням Ради. Рішення не вимагало одностайності, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро в рамках програми часткової компенсації за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт «розлючений» тим, що сталося сьогодні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, за наявними у агентства Reuters відомостями, на зустрічі говорив мало, проте голосно виступив у фейсбуці, звинувативши уряди інших країн у військовій істерії і в тому, що вони нібито ігнорують волю своїх народів.

Сійярто повідомив, що Угорщина має намір вивчити правові можливості оскаржити це рішення ЄС.

Як ви знаєте, у нас досі є шість правових рішень, які не можуть бути виконані через відмову однієї держави ЄС. Ми маємо уникнути цього щодо російських доходів. Ми маємо рішення, і ми пред’явили його сьогодні, — сказав журналістам глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель

Гроші з відсотків на заморожені російські активи підуть не на відшкодування вже понесених витрат, як це зазвичай буває у випадку з UAF, а на прямі закупівлі озброєння, причому чверть цієї суми витратить на закупівлю українських підприємств.