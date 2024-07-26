Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n197678-sud-izbiraet-meru-presecheniya-podozrevaemomu-v-ubiystve-farion-translyaciya.html

Ракурс

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон був доправлений до Галицького районного суду Львова.

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У п’ятницю, 26 липня, суд почав обирати запобіжний захід 18-річному уродженцю й мешканцю Дніпра, якого вчора затримали правоохоронці. Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою без права на заставу. Транслюють подію українські ЗМІ.

Нагадаємо, підозрюваний прибув до Львова 9 липня. За цей час він змінив три квартири. З місця убивства Ірини Фаріон зловмисник втік одразу, а через два дні після злочину поїхав потягом до Дніпра.

На місці події правоохоронці знайшли спортивну гільзу калібру 9×18 мм. Слідчі не виключають, що набої були придбані на чорному ринку. Кілер стріляв у Фаріон з відстані не більше двох метрів. Знаряддя вбивства досі не знайшли.

Зараз поліція перевіряє, чи причетний підозрюваний у до російського неонацистського руху.