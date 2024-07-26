У МВС показали, як спецназ затримував підозрюваного у вбивстві Фаріон. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n197676-video-zatrymannya-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-farion-opublikuvalo-mvs.html

Ракурс

Підозрюваного вбивстві Ірини Фаріон затримали у Дніпрі напередодні.

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А вже сьогодні, 26 липня, правоохоронці опублікували відео затримання зловмисника. Ці кадри показали журналістам під час брифінгу міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який транслювався в YouTube.

На опублікованих кадрах показано, як спецпризначенні заходять до помешкання підозрюваного та одягають на нього кайданки.

Також на оприлюднених МВС знімках можна побачити знайдене у мобільному телефоні фігуранта. У ньому виявили прощальний лист на випадок, якщо щось пішло б «не за планом».

Сьогодні в МВС на брифінгу розкрили деталі вбивства Фаріон та затримання підозрюваного. На місці злочину правоохоронці знайшли спортивну гільзу калібру 9×18 мм. Слідчі не виключають, що набої були придбані на чорному ринку. Кілер стріляв у Фаріон з відстані не більше двох метрів. Знаряддя вбивства досі не знайшли.

Встановлено, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня. За цей час він змінив три квартири. З місця злочину зловмисник втік одразу, а через два дні після вбивства поїхав потягом до Дніпра.

Зараз поліція перевіряє, чи причетний підозрюваний у до російського неонацистського руху. Під час розслідування правоохоронці опитали понад 900 свідків та опрацювали понад 80 осіб, які схожі на нападника.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що наступною жертвою кілера, який вбив Ірину Фаріон, міг стати народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський. Пошукові запити затриманого свідчать, що наступним міг бути саме цей парламентар.