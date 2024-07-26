Ігор Клименко назвав ім’я наступної жертви кілера після вбивства Ірини Фаріон. Фото:

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Народний депутат Максим Бужанський був у списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

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Пошукові запити затриманого свідчать, що наступним міг бути саме цей парламентар від «Слуги народу». Підозрюваний «гуглив» нардепа Бужанського та засідання облрад. Також у його телефоні виявили книгу «Секретні інструкції КДБ та ЦРУ», а на «Новій пошті» у Львові він отримав панамку та інші речі маскування. Про це глава МВС Ігор Клименко заявив 26 липня під час брифінгу.

Міністр вважає, що Ірина Фаріон була найбільш беззахисною у списку потенційних жертв підозрюваного, тому її вбили першою. Також були й інші «цілі», але Клименко відмовився називати прізвища.

Вона була сама беззахисна серед всіх. Ми вам показали його пошукову табличку, я можу одне прізвище вам відкрити, наступний кого він дивився — це Макс Бужанський, — зазначив він.

Зараз правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві Фаріон до неонацистського руху, центр якого перебуває у росії. Також перевіряються його зв’язки на території України та мотиви скоєння цього злочину. У поліції вважають, що це або релігійна неприязнь, або національна.

Нагадаємо, підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили про підозру. Запобіжний захід сьогодні обиратиме Галицький суд Львова. Слідство вимагає тримання під вартою без внесення застави. Затриманому погодили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Прокуратура проситиме суд відправити підозрюваного під варту без права застави.