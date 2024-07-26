Ракетный удар по Крыму 26 июля. Фото: ZSUWar

https://racurs.ua/n197679-porajenie-aerodroma-saki-v-okkupirovannom-krymu-podtverdil-genshtab.html

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Ракетний удар по об'єктах армії рф в окупованому Криму підтвердило українське командування.

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Вночі 26 липня підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки». Це оперативне летовище росіяни використовують для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, що інформація щодо наслідків ракетного обстрілу уточнюється.

Командування додало, що летовище прикривали «сучасні» російські засоби протиповітряної оборони, які вкотре не змогли захистити важливий військових об'єкт рф.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме і далі, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, російські ЗМІ заявили, що минулої ночі ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по військових об'єктах рф в Криму. Були влучання по боєкомплекту на території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. Також повідомлялося про знищену установку радіолокаційної станції у районі села Шовковичне у Сакському районі.