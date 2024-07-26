Оккупанты атаковали дроном гражданских возле магазина в Херсоне. Фото:

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Ракурс

Російська окупаційна армія знову вдарила по мирних мешканцях у Херсоні.

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У п’ятницю, 26 липня, загарбники скинули вибухівку з дрона на херсонців, котрі перебували біля магазину. Внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждали п’ятеро мирних жителів. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Медики діагностували вибухові травми та поранення у чоловіків 64, 66, 55, 63 років, а також у 66-річної жінки. Карети «швидкої» доставили потерпілих до лікарень. Зараз постраждалі отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, 24 липня російські військові влучили балістичною ракетою по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD у Харкові. Внаслідок обстрілу було знищено фасад і перекриття на кількох поверхах, а також пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.