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Ракурс
Окупанти атакували дроном цивільних біля магазину в Херсоні. Фото:

Окупанти атакували дроном людей біля магазину в Херсоні — п’ятеро поранених

26 лип 2024, 16:18
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Російська окупаційна армія знову вдарила по мирних мешканцях у Херсоні.


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У п’ятницю, 26 липня, загарбники скинули вибухівку з дрона на херсонців, котрі перебували біля магазину. Внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждали п’ятеро мирних жителів. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Медики діагностували вибухові травми та поранення у чоловіків 64, 66, 55, 63 років, а також у 66-річної жінки. Карети «швидкої» доставили потерпілих до лікарень. Зараз постраждалі отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, 24 липня російські військові влучили балістичною ракетою по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD у Харкові. Внаслідок обстрілу було знищено фасад і перекриття на кількох поверхах, а також пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

Джерело: Ракурс


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