Главарь самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник получил подозрение. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n197687-sbu-soobschila-o-podozrenii-glavaru-terroristicheskoy-lnr-pasechniku.html

Ракурс

Ватажок самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник отримав підозру від СБУ.

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Очільник бойовиків ЛНР організував примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих районів Луганщини до угруповань Південного військового округу російської федерації. Правоохоронці задокументували новий злочин колаборанта й заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Про це 26 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що зловмисник з 19 лютого 2022 року підписав декілька розпоряджень щодо «введення воєнного стану» та «мобілізації» на окупованій частині Луганської області. Таким чином загарбники призвали на війну до ворожого війська майже 80% працівників місцевих підприємств.

Росіяни забирали у зону бойових дій чоловіків віком від 18 років. Після нетривалої підготовки ворог кидав українців у «м'ясні» штурми позицій ЗСУ на східному фронті. Стало відомо, що понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що на початку липня 2024 року гауляйтер самопроголошеної ЛНР Леонід Пасічник заочно отримав 12 років тюрми за колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України.