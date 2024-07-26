Ракурсhttps://racurs.ua/
Главарь самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник получил подозрение. Фото: СБУ
СБУ сообщила о подозрении главарю террористической ЛНР Пасечникуhttps://racurs.ua/n197687-sbu-soobschila-o-podozrenii-glavaru-terroristicheskoy-lnr-pasechniku.htmlРакурс
Ватажок самопроголошеної Луганської народної республіки Леонід Пасічник отримав підозру від СБУ.
.
Очільник бойовиків ЛНР організував примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих районів Луганщини до угруповань Південного військового округу російської федерації. Правоохоронці задокументували новий злочин колаборанта й заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Про це 26 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
З’ясувалося, що зловмисник з 19 лютого 2022 року підписав декілька розпоряджень щодо «введення воєнного стану» та «мобілізації» на окупованій частині Луганської області. Таким чином загарбники призвали на війну до ворожого війська майже 80% працівників місцевих підприємств.
Росіяни забирали у зону бойових дій чоловіків віком від 18 років. Після нетривалої підготовки ворог кидав українців у «м'ясні» штурми позицій ЗСУ на східному фронті. Стало відомо, що понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного російського вторгнення.
Нагадаємо, що на початку липня 2024 року гауляйтер самопроголошеної ЛНР Леонід Пасічник заочно отримав 12 років тюрми за колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України.
Загрузка...