Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n197688-podozrevaemomu-v-ubiystve-farion-izbrali-meru-presecheniya.html

Ракурс

Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон обрав суд.

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Галицький суд Львова відправив фігуранта під варту на 60 діб. Внесення застави не передбачене. Про це стало відомо із трансляції судового засідання, яку показували українські ЗМІ.

Передбачено, що підозрюваний перебуватиме під вартою у Львові. Захист фігуранта просив про цілодобовий домашній арешт, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину. Однак суд ви ніс рішення, про яке клопотала прокуратура.

Нагадаємо, правоохоронці стверджують, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня й за цей час змінив три квартири. З місця убивства він втік одразу, але лише через два дні попрямував потягом до Дніпра.

Кілер стріляв у Фаріон з відстані не більше двох метрів. Правоохоронці знайшли на місці злочину спортивну гільзу калібру 9×18 мм. Слідчі не виключають, що набої були придбані на чорному ринку. Знаряддя вбивства досі не знайшли.

Поліція та СБУ перевіряють, чи причетний підозрюваний у до російського неонацистського руху.