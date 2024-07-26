Деталі вбивства Фаріон: що озвучили на брифінгу МВС (ВІДЕО)

Деталі вбивства Фаріон: що озвучили на брифінгу МВС

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Ракурс

Убивця Ірини Фаріон підійшов до неї майже на метр перед вистрілом. Вона цього не очікувала. Про це повідомили на брифінгу в МВС 26 липня у Львові.

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Момент убивства, яке сталося 19 липня, не потрапив на камеру, але зафіксовані останні хвилини підготовки перед нападом. Все відбувалося за рогом будинку. Після пострілу хлопець втік.

Підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили про підозру. Запобіжний захід сьогодні обиратиме Галицький суд Львова. Слідство вимагає тримання під вартою без внесення застави.

Затриманому погодили повідомлення про підозру за ч. 1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Прокуратура проситиме суд відправити підозрюваного під варту без права застави.

На місці злочину знайшли спортивну гільзу калібру 9×18 мм, вона не бойова, її передали на експертизу. Можливо, була придбана на чорному ринку.

Правоохоронці допитали 900 свідків, зібрали 9 тисяч фото з камер спостереження, призначили 22 судові експертизи. Встановлено та опрацьовано понад 80 людей, схожих на вбивцю.

Підозрюваний прибув до Львова 9 липня, квартири там він винаймав через «Букінг». Вибирав квартири, де є балкони.

Потім він зняв ще дві кварири — 14 та 19 липня. Усі вони були з балконами. Останнє житло він орендував за день до вбивства.

Підозрюваний підготував лист на випадок невдачі. Експерти аналізують невідправлене повідомлення.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших публічних людей і готував наступні вбивства.

Куля 9×18. Гільза спортивна, не бойова. Можливо, була придбана на чорному ринку. Такі кулі надійшли в Україну у 2017−2018 роках. Зброя, з якої застрелили Фаріон, поки не знайдена

Поліція допитала 900 свідків по справі. В ході розслідування встановлено та опрацьовано понад 80 людей, схожих на вбивцю.