Подробности мирного плана Трампа раскрыл Помпео. Фото:

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Ракурс

Мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні розкрив колишній державний секретар США Майк Помпео.

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Колишній соратник екс-президента 25 липня опублікував колонку під назвою «Мирний план Трампа для України» у виданні The Wall Street Journal. Співавтором тексту був колишній старший радник президентської кампанії Трампа у 2016 році Девід Урбан.

Помпео зауважує, що немає «жодних доказів» того, що кандидат від Республіканської партії у разі обрання президентом схилятиме Україну до капітуляції.

На його думку, «план Трампа» може містити наступні пункти:

запровадження реальних санкції проти рф, зокрема скасування виключень для російських банків, якщо їхні операції пов’язані з видобутком енергоносіїв;

розвиток оборонної промисловості США й покладення зобов’язань на союзників по НАТО витрачати не менше 3% ВВП на оборону;

створення програми «ленд-лізу» для України на 500 млрд дол., яка передбачає взяття військової допомоги в борг;

зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати.

На думку Помпео, ці кроки дозволять Трампу диктувати умови угоди. Війна за цим задумом може припинитися негайно. Україна у перспективі може розбудувати потужні Сили оборони, що відіб'є бажання Москви у майбутньому нападати. Російська анексія та окупація українських територій не визнається.

Крім того, «мирний план Трампа для України» передбачає демілітаризація Криму. Однак не розкривається інформація про те, чи виводить рф війська з півострова.

Відновлення України відбувається за рахунок заморожених російських активів, а надалі якнайшвидше вступає до НАТО і Євросоюзу. Північноатлантичний альянс створює фонд для озброєння України на 100 млрд долю, де частка США становить 20%.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що мирний план Трампа передбачає надання Києву дозволу бити ракетами ATACMS і Storm Shadow та іншою зброєю по аеродромах на території рф. А після завершення війни частина підрозділів ЗСУ повинна буде дислокуватися у країнах Європи, щоб замінити 70 тис. військових США.

Джерело: The Wall Street Journal