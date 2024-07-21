Джонсон оприлюднив мирний план Трампа для України. Фото:

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Мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні оприлюднив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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План передбачає надання Києву дозволу бити ракетами ATACMS і Storm Shadow та іншою зброєю по аеродромах на території рф. Після того, як окупантів би відкинули, то російський диктатор володимир путін «міг би запропонувати угоду». Про це йдеться в авторській колонці Джонсона у виданні Daily Mail.

За задумом авторів плану, росія відступила б до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до Євросоюзу та НАТО.

Трамп пропонує, щоб після завершення війни частина підрозділів ЗСУ дислокувалася у країнах Європи, щоб замінити 70 тис. військових США, які розміщені на континенті для стримування ймовірної російської агресії. Це дозволить Білому дому «заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей».

Для російськомовного населення України вводяться особливі заходи захисту і після цього росія оголошує про завершення так званої СВО, яка нібито виконала своє завдання і «денацифікувала» Україну.

Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця, — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він пообіцяв, що в разі перемоги на виборах хоче «принести мир у світ». Задля цього він планує посадити Україну та російську федерацію за стіл перемовин.

Джерело: Daily Mail