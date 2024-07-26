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В "Резерв+" добавили сообщение о бронировании
В «Резерв+" добавили сообщение о бронированииhttps://racurs.ua/n197693-v-rezerv-dobavili-soobschenie-o-bronirovanii.htmlРакурс
У застосунок «Резерв+" додали повідомлення про бронювання.
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Тепер заброньовані громадяни отримуватимуть пуш, що їхнє бронювання доступне в застосунку. Далі все просто: оновіть документ — і ваше бронювання з’явиться на головному екрані, — повідомила заступник міністра Катерина Черногоренко.
Щоб оновити документ, потрібно зробити ті ж самі кроки, що й раніше для отримання позначки «Дані уточнено вчасно».
На головному екрані натисніть на кнопку з трьома крапками.
У спадному меню натисніть «Оновити документ».
Бронювання з’явиться на головному екрані.
Ця функція має велике значення для працівників критично важливих підприємств та ВПК.
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