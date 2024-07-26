В "Резерв+" добавили сообщение о бронировании

https://racurs.ua/n197693-v-rezerv-dobavili-soobschenie-o-bronirovanii.html

Ракурс

У застосунок «Резерв+" додали повідомлення про бронювання.

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Тепер заброньовані громадяни отримуватимуть пуш, що їхнє бронювання доступне в застосунку. Далі все просто: оновіть документ — і ваше бронювання з’явиться на головному екрані, — повідомила заступник міністра Катерина Черногоренко.

Щоб оновити документ, потрібно зробити ті ж самі кроки, що й раніше для отримання позначки «Дані уточнено вчасно».

На головному екрані натисніть на кнопку з трьома крапками.

У спадному меню натисніть «Оновити документ».

Бронювання з’явиться на головному екрані.

Ця функція має велике значення для працівників критично важливих підприємств та ВПК.