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Ракурс
У "Резерв+" додали повідомлення про бронювання

У «Резерв+" додали повідомлення про бронювання

26 лип 2024, 20:10
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У застосунок «Резерв+" додали повідомлення про бронювання.


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Тепер заброньовані громадяни отримуватимуть пуш, що їхнє бронювання доступне в застосунку. Далі все просто: оновіть документ — і ваше бронювання з’явиться на головному екрані, — повідомила заступник міністра Катерина Черногоренко.

Щоб оновити документ, потрібно зробити ті ж самі кроки, що й раніше для отримання позначки «Дані уточнено вчасно».

На головному екрані натисніть на кнопку з трьома крапками.

У спадному меню натисніть «Оновити документ».

Бронювання з’явиться на головному екрані.

Ця функція має велике значення для працівників критично важливих підприємств та ВПК.

Джерело: Ракурс


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