россия запускает беспилотники из фанеры, чтобы определить, где стоит украинская ПВО

https://racurs.ua/n197694-rossiya-zapuskaet-bespilotniki-iz-fanery-chtoby-opredelit-gde-stoit-ukrainskaya-pvo.html

Ракурс

росія запускає по Україні безпілотники з фанери та пінопласту.

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За словами представника ГУР Андрія Черняка, вони не несуть вибухівки, літають групами та дуже схожі на «шахеди». Нові безпілотники рф, ймовірно, коштують лише 10 000 доларів за один, що робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони.

Також ці безпілотники можуть літати на висоті 1 км, де їх не дістають кулемети чи гвинтівки

Деякі з цих БпЛА мають камеру та українську SIM-карту для надсилання зображень росіянам.

Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картину, де розташована вся наша ППО, — додав він.

Reuters пише, що в такий спосіб росія прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних і безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі.