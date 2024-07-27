Робота для эвакуации раненых запустили в производство в Украине. Фото: Михаил Федоров

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Робот Ratel Н, який призначений для евакуації поранених бійців з поля бою, почали серійно виробляти в Україні.

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Цю роботизовану машину розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот може перевозити близько 400 кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Про це віце-прем'єр-міністра з цифрової трансформації Михайло Федоров 27 липня повідомив у Telegram.

Спеціальна конструкція дозволяє роботу рухатися складним рельєфом. Крім того, машина тихо працює і є непомітною для ворога. Ratel Н оснастили нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Федоров наголосив, що цей комплекс може виконувати різноманітні завдання, бо на конструкцію можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Машина оснащена супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великій дистанції.

Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек, — зазначає віце-прем'єр.

Нагадаємо, у квітні українські військові наземним роботом-камікадзе підірвали міст на Донеччині, який окупанти використовували для логістики поблизу окупованого Бахмута. Конструкцію знищив наземний робот-камікадзе Ratel S.