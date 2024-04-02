Український наземний дрон знищив міст на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n193970-ukrayinskyy-nazemnyy-dron-znyschyv-mist-na-bahmutskomu-napryamku-video.html

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Українські військові наземним роботом-камікадзе підірвали міст на Донеччині, який окупанти використовували для логістики поблизу окупованого Бахмута.

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На відео показано як навантажена вибухівкою дистанційно керована платформа досягає цілі та підривається, уражаючи конструкції моста.

По цілі відпрацював наземний робот-камікадзе Ratel S, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ratel S — наземний робот українського виробництва. Військові використовують його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

Як пише «Мілтарний», одна платформа здатна нести дві протитанкові міни ТМ-62, що важать близько 10 кг. Його управління здійснюється оператором з пульта в радіусі 1,5 км або 3 км з ретранслятором. На борту дрона знаходиться камера для спостереження та прямого управління безпілотником на місцевості.

При вазі у 60 кг цей дрон здатен нести корисне навантаження масою до 35 кілограмів. Це можуть бути навісні заряди встановлені на верхній частині корпусу дрону. Його запас ходу сягає 10 км, а радіус дії та спосіб наведення ідентичний «саперній» версії для мінування.

Окрім легких дронів компанія-виробник також виготовляє важкі колісні дрони Ratel H, що здатні транспортувати до 1,4 тис. кг.