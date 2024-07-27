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Ракурс
В Волгоградской области упал бомбардировщик Су-34 ВКС рф

У московитов самоликвидировался бомбардировщик Су-34 (ВИДЕО)

27 июл 2024, 15:21
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У Волгоградській області 27 липня під час тренувального польоту розбився Су-34.


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На жаль, пілоти катапультувалися.

Жителі Серафимовицького району публікують фото і відео в соцмережах з димом над лісом.

За даними Міноборони, Су-34 зазнав аварії при виконанні планового польоту. Екіпаж катапультувався.

Раніше сьогодні ГУР повідомив, що українські дрони пошкодили російський стратегічний бомбардувальник в Мурманській області, в 1800 км від лінії фронту. А минулого тижня Україна завдала болючого ракетного удару по аеродрому в Саках в Криму, де базувалися півтора десятка літаків.

Источник: Ракурс


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