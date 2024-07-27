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В Волгоградской области упал бомбардировщик Су-34 ВКС рф
У московитов самоликвидировался бомбардировщик Су-34 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197715-u-moskovitov-samolikvidirovalsya-bombardirovschik-su-34-video.htmlРакурс
У Волгоградській області 27 липня під час тренувального польоту розбився Су-34.
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На жаль, пілоти катапультувалися.
Жителі Серафимовицького району публікують фото і відео в соцмережах з димом над лісом.
За даними Міноборони, Су-34 зазнав аварії при виконанні планового польоту. Екіпаж катапультувався.
Раніше сьогодні ГУР повідомив, що українські дрони пошкодили російський стратегічний бомбардувальник в Мурманській області, в 1800 км від лінії фронту. А минулого тижня Україна завдала болючого ракетного удару по аеродрому в Саках в Криму, де базувалися півтора десятка літаків.
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