В Волгоградской области упал бомбардировщик Су-34 ВКС рф

https://racurs.ua/n197715-u-moskovitov-samolikvidirovalsya-bombardirovschik-su-34-video.html

Ракурс

У Волгоградській області 27 липня під час тренувального польоту розбився Су-34.

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На жаль, пілоти катапультувалися.

Жителі Серафимовицького району публікують фото і відео в соцмережах з димом над лісом.

За даними Міноборони, Су-34 зазнав аварії при виконанні планового польоту. Екіпаж катапультувався.

Раніше сьогодні ГУР повідомив, що українські дрони пошкодили російський стратегічний бомбардувальник в Мурманській області, в 1800 км від лінії фронту. А минулого тижня Україна завдала болючого ракетного удару по аеродрому в Саках в Криму, де базувалися півтора десятка літаків.