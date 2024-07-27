Из Почаевской лавры исчезла «значительная часть икон» – результаты проверки

https://racurs.ua/n197718-iz-pochaevskoy-lavry-ischezla-znachitelnaya-chast-ikon-rezultaty-proverki.html

Ракурс

За 57 років із Почаївської лаври зникла «значна частина ікон». Про це повідомило Міністерство культури та інформполітики.

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УПЦ МП самовільно робила ремонт, зводила прибудови, змінювала конструкції та реставрувала пам’ятки, не маючи на це відповідних дозволів. Це призвело до втрати автентичних елементів пам’яток та збільшило навантаження на їх конструкції, повідомляє «Укрінформ».

Крім того, комісія виявила, що значна частина ікон зникла. У лаврі також зафіксували порушення правил пожежної безпеки.

Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам’яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році, — зазначається у звіті комісії Міністерства культури та інформаційної політики.

У повідомленні також ідеться про будівництво на території лаври, здійснене без необхідних дозволів, оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни в стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.