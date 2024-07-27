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В Украине откроют лабораторию для определения качества турникетов

Лабораторию для определения качества турникетов откроют в Украине

27 июл 2024, 19:41
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В Україні відкриють лабораторію для визначення якості турнікетів.


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За словами міністра оборони Рустема Умєрова, це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих медичних засобів.

У червні видання «Бабель» писало, що за півтора року Нацгвардія, рятувальники та правоохоронці купили 33 тисячі ненадійних турнікетів.

Турнікет використовується для зупинки масивної кровотечі, яка є однією з найпоширеніших причин загибелі на полі бою. Неправильно обраний або неякісний турнікет може не лише не допомогти, а й завдати шкоди. Тому важливо використовувати сертифіковані турнікети від перевірених виробників.

У Міноборони надали такий короткий список сертифікованих турнікетів, що найчастіше можна зустріти в Україні:

  • CAT Gen 7
  • SAM-XT
  • SOF TT

Також є ряд українських виробників, що поки не отримали сертифікацію та мають схвальні відгуки від військовослужбовців та бойових медиків:

  • SICH
  • DNIPRO

Источник: Ракурс


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