Эрдоган пригрозил, что Турция "может войти в Израиль"

https://racurs.ua/n197765-erdogan-prigrozil-chto-turciya-mojet-voyti-v-izrail.html

Ракурс

Ерджеп Таїіп Ердоган, президент Туреччини, заявив, що Туреччина «може увійти в Ізраїль», як вона зробила це раніше в Лівії і Нагірному Карабасі.

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Як повідомляє Reuters, це прозвучало під час промови, у якій Ердоган розповідав про успіхи в оборонній промисловості Туреччини.

Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними [з Ізраїлем]. Немає жодної причини, чому ми не можемо цього зробити. Ми повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки, — сказав Ердоган.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац після цього написав, що «Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль», тому йому «треба згадати, чим це закінчилося».

Саддам Хусейн — іракський диктатор, якого визнали винним у злочинах проти людяності та стратили у 2006 році.

Історія питання

Відносини між Туреччиною та Ізраїлем погіршилися після початку операції ЦАХАЛ у секторі Гази. Ердоган неодноразово підтримував палестинців і називав терористичне угруповання ХАМАС «визволителями».

У 2020 році Туреччина направила військовий персонал до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду національної згоди цієї країни.

Туреччина заперечувала будь-яку пряму участь у військових операціях Азербайджану в Нагірному Карабасі, але минулого року заявила, що використовує «всі засоби», зокрема військову підготовку і модернізацію, щоб підтримати свого близького союзника.