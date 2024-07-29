Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Охранника ЦУМа уволили после скандала с участниками акции в поддержку военнопленных

Охранника киевского ЦУМа уволили после скандала с участниками акции в поддержку пленных (ВИДЕО)

29 июл 2024, 11:58
999

Київський ЦУМ звільнив охоронця, який заявляв, що плакати на підтримку полонених — «не формат» універмагу.


.

28 липня, після акції на підтримку полонених бійців Азову, охоронець виганяв кількох відвідувачів через їхні плакати та заявив, що універмаг — «не місце, щоб нагадувати про військовополонених».

Також представник охорони впевнено заявив, що нагадування про людей, які перебувають у полоні ворога, «ніяк їм не допоможе».

У ЦУМі відреагували на інцидент, назвавши його «прикрим», а дії охоронця «абсолютно неприпустимими». Також там повідомили, що чоловік більше не працює у службі охорони.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров