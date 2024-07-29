Охранника ЦУМа уволили после скандала с участниками акции в поддержку военнопленных

https://racurs.ua/n197768-ohrannika-kievskogo-cuma-uvolili-posle-skandala-s-uchastnikami-akcii-v-podderjku-plennyh-video.html

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Київський ЦУМ звільнив охоронця, який заявляв, що плакати на підтримку полонених — «не формат» універмагу.

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28 липня, після акції на підтримку полонених бійців Азову, охоронець виганяв кількох відвідувачів через їхні плакати та заявив, що універмаг — «не місце, щоб нагадувати про військовополонених».

Також представник охорони впевнено заявив, що нагадування про людей, які перебувають у полоні ворога, «ніяк їм не допоможе».

У ЦУМі відреагували на інцидент, назвавши його «прикрим», а дії охоронця «абсолютно неприпустимими». Також там повідомили, що чоловік більше не працює у службі охорони.