Охоронця ЦУМу звільнили після скандалу з учасниками акції на підтримку полонених

https://racurs.ua/ua/n197768-ohoroncya-kyyivskogo-cumu-zvilnyly-pislya-skandalu-z-uchasnykamy-akciyi-na-pidtrymku-polonenyh.html

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Київський ЦУМ звільнив охоронця, який заявляв, що плакати на підтримку полонених — «не формат» універмагу.

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28 липня, після акції на підтримку полонених бійців Азову, охоронець виганяв кількох відвідувачів через їхні плакати та заявив, що універмаг — «не місце, щоб нагадувати про військовополонених».

Також представник охорони впевнено заявив, що нагадування про людей, які перебувають у полоні ворога, «ніяк їм не допоможе».

У ЦУМі відреагували на інцидент, назвавши його «прикрим», а дії охоронця «абсолютно неприпустимими». Також там повідомили, що чоловік більше не працює у службі охорони.