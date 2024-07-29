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Ракурс
Охоронця ЦУМу звільнили після скандалу з учасниками акції на підтримку полонених

Охоронця київського ЦУМу звільнили після скандалу з учасниками акції на підтримку полонених (ВІДЕО)

29 лип 2024, 11:58
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Київський ЦУМ звільнив охоронця, який заявляв, що плакати на підтримку полонених — «не формат» універмагу.


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28 липня, після акції на підтримку полонених бійців Азову, охоронець виганяв кількох відвідувачів через їхні плакати та заявив, що універмаг — «не місце, щоб нагадувати про військовополонених».

Також представник охорони впевнено заявив, що нагадування про людей, які перебувають у полоні ворога, «ніяк їм не допоможе».

У ЦУМі відреагували на інцидент, назвавши його «прикрим», а дії охоронця «абсолютно неприпустимими». Також там повідомили, що чоловік більше не працює у службі охорони.

Джерело: Ракурс


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