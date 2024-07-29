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В Киеве приспустили главный флаг Украины, фото: Официальный портал Киева

Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра в Киеве

29 июл 2024, 15:43
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У Києві сьогодні, 29 липня, через прогнозовану негоду приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».


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Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на «Київзеленбуд».

Зазначається, що, за прогнозами Укргідрометцентру, у Києві сьогодні очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, — вказано в повідомленні.

Споруда флагштока, на якій він встановлений, є найбільшою в Україні: висота — майже 90 м, вага — 32 т. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

У Києві приспустили головний прапор України, фото: Офіційний портал Києва

Источник: Ракурс


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