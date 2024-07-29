Головний прапор України приспустили через сильний вітер у Києві

У Києві приспустили головний прапор України, фото: Офіційний портал Києва

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У Києві сьогодні, 29 липня, через прогнозовану негоду приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

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Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на «Київзеленбуд».

Зазначається, що, за прогнозами Укргідрометцентру, у Києві сьогодні очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, — вказано в повідомленні.

Споруда флагштока, на якій він встановлений, є найбільшою в Україні: висота — майже 90 м, вага — 32 т. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.