Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві приспустили головний прапор України, фото: Офіційний портал Києва

Головний прапор України приспустили через сильний вітер у Києві

29 лип 2024, 15:43
999

У Києві сьогодні, 29 липня, через прогнозовану негоду приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».


.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на «Київзеленбуд».

Зазначається, що, за прогнозами Укргідрометцентру, у Києві сьогодні очікуються пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов, — вказано в повідомленні.

Споруда флагштока, на якій він встановлений, є найбільшою в Україні: висота — майже 90 м, вага — 32 т. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

У Києві приспустили головний прапор України, фото: Офіційний портал Києва

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів