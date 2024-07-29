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Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт ССО, фото: Офис президента
Зеленский посетил командный пункт близ Волчанска (ФОТО)https://racurs.ua/n197779-zelenskiy-posetil-komandnyy-punkt-bliz-volchanska-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 29 липня, у День Сил спеціальних операцій відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, де привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.
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Зеленський наголосив, що бійці ССО успішно воюють на найгарячіших ділянках фронту і цей напрямок зараз є одним із найскладніших. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
В ході візиту Зеленський:
- відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України;
- 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування «імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка»;
- разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповідь командувача ССО Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань. Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення;
- обговорив подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.
Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі зазначив, що після появи повідомлення про візит Зеленського у Вовчанськ окупанти почали закидувати місто керованими авіабомбами.
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