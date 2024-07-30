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Во время Олимпиады во Франции перерезали оптоволоконные кабели для интернета
Во время Олимпиады во Франции перерезали оптоволоконные кабели для интернетаhttps://racurs.ua/n197797-v-hode-olimpiady-vo-francii-pererezali-optovolokonnye-kabeli-dlya-interneta.htmlРакурс
Під час Олімпіади у Франції сталася нова диверсія. Невідомі перерізали оптоволоконні кабелі, які забезпечують широкосмуговий доступ до інтернету по всій країні.
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Оптоволоконні кабелі перерізали в дев’яти департаментах — в Ардеші, Оді, Буш-дю-Роні, Дромі, Еру, Воклюзі, Марні, Мезі і Уазі, повідомила Французька федерація телекомунікацій. Мережу пошкодили вночі між 1:00 та 3:00. Зараз бригади працюють над її відновленням, пише Bloomberg.
Ця диверсія не вплинула на проведення Олімпіади. А втім, це вже другий випадок атаки на французьку інфраструктуру під час ігор.
Напередодні Ігор внаслідок підпалів мережа швидкісних залізниць була паралізована. Унаслідок цього інциденту близько 800 тисячам пасажирів довелося «скоригувати свої плани».
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