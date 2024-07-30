Під час Олімпіади у Франції перерізали оптоволоконні кабелі для інтернету

https://racurs.ua/ua/n197797-pid-chas-olimpiady-u-franciyi-pererizaly-optovolokonni-kabeli-dlya-internetu.html

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Під час Олімпіади у Франції сталася нова диверсія. Невідомі перерізали оптоволоконні кабелі, які забезпечують широкосмуговий доступ до інтернету по всій країні.

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Оптоволоконні кабелі перерізали в дев’яти департаментах — в Ардеші, Оді, Буш-дю-Роні, Дромі, Еру, Воклюзі, Марні, Мезі і Уазі, повідомила Французька федерація телекомунікацій. Мережу пошкодили вночі між 1:00 та 3:00. Зараз бригади працюють над її відновленням, пише Bloomberg.

Ця диверсія не вплинула на проведення Олімпіади. А втім, це вже другий випадок атаки на французьку інфраструктуру під час ігор.

Напередодні Ігор внаслідок підпалів мережа швидкісних залізниць була паралізована. Унаслідок цього інциденту близько 800 тисячам пасажирів довелося «скоригувати свої плани».