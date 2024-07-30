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Ким Чен Ын на стуле руководил спасательной операцией на севере КНДР, которую затопило наводнение

Ким Чен Ын на стуле руководил спасательной операцией на севере КНДР, которую затопило наводнение (ФОТО)

30 июл 2024, 12:00
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Через зливи вода затопила північні регіони КНДР.


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Північнокорейська пропаганда стверджує, що рятувальною операцією керує Кім Чен Ин.

Північнокорейська пропаганда повідомляє, що Кім Чен Ин приїхав до затопленого району КНДР Північного Пхенану, який знаходиться на кордоні з Китаєм. Там, за інформацією державних північнокорейських ЗМІ, під керівництвом Кім Чен Ина врятували близько п’яти тисяч людей.

Північнокорейський диктатор, як зазначається, особисто дійшов висновку, що рівень небезпеки в регіоні значно перевищений, а ситуація в прикордонному місті Синийджу — дуже серйозна.

Як видно на опублікованих знімках, Кім Чен Ин відвідав базу ВПС і проїхав паводковою водою на позашляховику. В офіційних повідомленнях йдеться про те, що він «керував рятувальними роботами».

Протягом кількох останніх днів у різних регіонах Азії слідом за тайфуном «Гаємі» йшли зливи — особливо на Тайвані та Філіппінах. Спочатку не повідомлялося, що критична ситуація склалася і в Північній Кореї.

Минулої п’ятниці, 26 липня, Кім Чен Ин святкував 71-у річницю з дня закінчення Корейської війни, яка йшла з 1950 по 1953 роки. Влада КНДР вважає, що Північна Корея здобула перемогу в цій війні.

Источник: Ракурс


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