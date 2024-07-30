Кім Чен Ин на стільці керує рятувальною операцією на півночі КНДР, яку затопила повінь - кумедні фото

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Через зливи вода затопила північні регіони КНДР.

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Північнокорейська пропаганда стверджує, що рятувальною операцією керує Кім Чен Ин.

Північнокорейська пропаганда повідомляє, що Кім Чен Ин приїхав до затопленого району КНДР Північного Пхенану, який знаходиться на кордоні з Китаєм. Там, за інформацією державних північнокорейських ЗМІ, під керівництвом Кім Чен Ина врятували близько п’яти тисяч людей.

Північнокорейський диктатор, як зазначається, особисто дійшов висновку, що рівень небезпеки в регіоні значно перевищений, а ситуація в прикордонному місті Синийджу — дуже серйозна.

Як видно на опублікованих знімках, Кім Чен Ин відвідав базу ВПС і проїхав паводковою водою на позашляховику. В офіційних повідомленнях йдеться про те, що він «керував рятувальними роботами».

Протягом кількох останніх днів у різних регіонах Азії слідом за тайфуном «Гаємі» йшли зливи — особливо на Тайвані та Філіппінах. Спочатку не повідомлялося, що критична ситуація склалася і в Північній Кореї.

Минулої п’ятниці, 26 липня, Кім Чен Ин святкував 71-у річницю з дня закінчення Корейської війни, яка йшла з 1950 по 1953 роки. Влада КНДР вважає, що Північна Корея здобула перемогу в цій війні.