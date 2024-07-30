Одесский припортовый завод собирается возобновить производство аммиака

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Одеський припортовий завод збирається відновити виробництво аміаку.

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Одеський припортовий завод (ОПЗ) 25 липня провів тендер на закупівлю 250 млн кубів природного газу до кінця року на суму 4,1 млрд грн, пише паблік «Монополіст».

Результати аукціону наразі невідомі.

Природний газ є сировиною для виробництва аміаку, з якого, своєю чергою, виробляються азотні добрива — карбамід та аміачна селітра.

Крім того, 29 липня в своєму Facebook ОПЗ розмістив повідомлення про набір працівників виробничих спеціальностей та лаборантів у відділ технічного контролю.

ОПЗ — державне хімічне підприємство, яке спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту.

Також ОПЗ оперує морською перевалкою аміаку, яка є кінцевим пунктом аміакопроводу Тольятті — Одеса.

Наразі ОПЗ належить Фонду держмайна (ФДМУ) і готується до приватизації.

Завод фактично припинив виробництво аміаку ще в 2021 році через високі ціни на природний газ.

До того декілька років працював на давальницьких схемах, коли переробляв газ сторонніх компаній, віддаючи їм свою продукцію.

З початком широкомасштабного вторгнення росіян завод 24 лютого 2022 року припинив всі виробничі процеси, включаючи перевалку аміаку з трубопроводу через небезпеку ракетних ударів по сховищам аміаку.

В лютому 2024 року голова Фонду держмайна Віталій Коваль в своєму інтерв’ю розповів, що ОПЗ працює за непрофільними напрямками: виробляє кисень та азот, займається перевалкою зернових.