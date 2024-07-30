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Суд Киева объявил приговор сторожу, не открывшему укрытие поликлиники, из-за чего погибли три человека

Суд Киева объявил приговор сторожу, не открывшему укрытие поликлиники, из-за чего погибли три человека

30 июл 2024, 11:44
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Суд Києва дав чотири роки в’язниці сторожу Вадиму Мошкіну.


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Його визнали винним у залишенні в небезпеці — у ніч на 1 червня 2023 року він не відкрив укриття поліклініки, через що від ракетного удару загинули троє людей.

Мошкін не визнав своєї вини. Його адвокат пояснював, що все відбулося дуже швидко і чоловік просто не встиг відчинити двері в укриття.

За даними прокуратури, Мошкін кілька разів змінював свої покази й урешті повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати.

У червні минулого року близько третьої ночі люди не змогли скористатися укриттям поліклініки у Деснянському району Києва, через замкнені двері. Між будинками пролунав вибух, у результаті біля поліклініки загинули дві жінки і дитина, ще четверо людей травмувалися. Усі вони прийшли до укриття.

Источник: Ракурс


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