Суд Києва оголосив вирок сторожу, який не відкрив укриття поліклініки, через що загинули троє людей

Фото: «Ґрати»

https://racurs.ua/ua/n197805-sud-kyieva-ogolosyv-vyrok-storoju-yakyy-ne-vidkryv-ukryttya-polikliniky-cherez-scho-zagynuly.html

Ракурс

Суд Києва дав чотири роки в’язниці сторожу Вадиму Мошкіну.

.

Його визнали винним у залишенні в небезпеці — у ніч на 1 червня 2023 року він не відкрив укриття поліклініки, через що від ракетного удару загинули троє людей.

Мошкін не визнав своєї вини. Його адвокат пояснював, що все відбулося дуже швидко і чоловік просто не встиг відчинити двері в укриття.

За даними прокуратури, Мошкін кілька разів змінював свої покази й урешті повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати.

У червні минулого року близько третьої ночі люди не змогли скористатися укриттям поліклініки у Деснянському району Києва, через замкнені двері. Між будинками пролунав вибух, у результаті біля поліклініки загинули дві жінки і дитина, ще четверо людей травмувалися. Усі вони прийшли до укриття.