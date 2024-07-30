В бюджете уже нечего «резать» - нужно повышать налоги, считает министр финансов

https://racurs.ua/n197807-v-budjete-uje-nechego-rezat-nujno-povyshat-nalogi-schitaet-ministr-finansov.html

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Кабінет міністрів ініціював підвищення податків в Україні. Основну ставку уряд робить на військовий збір (ВЗ): підвищення до 5% ВЗ на доходи громадян, запровадження 1% ВЗ від доходів юросіб на загальній системі (по суті це податок з обороту), 5% ВЗ на мобільний зв’язок.

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Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «РБК-Україна» пояснив позицію уряду щодо законопроєкту по підвищенню податків.

Чому військовий збір, а не ПДВ?

З приводу ПДВ була довга дискусія. ПДВ платять всі. І збільшення ставки автоматично вплинуло би на вартість товарів, які реалізуються. Дійсно, це був один з варіантів, який ми обговорювали. У нас є це рішення і ми готові до дискусії в Раді.

Зараз ми пропонуємо формат, за якого податки не зростуть для незахищених категорій громадян. Наші заходи не будуть стосуватися безпосередньо пенсіонерів, а це 10,2 мільйонів громадян.

Щодо ризику збільшення тіньової економіки

Питання «тіні» завжди виникає, коли йдеться про підвищення ставок податків. Разом з тим, сподіваємося, що між несплатою податків і потребою забезпечити безпеку країни бізнес зробить правильний вибір.

Бо дивно, коли в тебе горить хата, а ти думаєш не про те, як спочатку загасити пожежу, а про те, які шпалери купити.

Чи готовий уряд до компромісу?

Бажаний для країни варіант — це зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків ще цього року. Це можливо, але потрібна системна парламентська робота. Поки ж у нас пауза через перерву в роботі Ради, і ця пауза нас турбує. Але я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення.

Чи можна ще щось порізати в бюджеті?

Відверто скажу, нам немає що різати.

Про зменшення ліміту у €150 на безмитну доставку посилок

Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в «тіні». Умовно кажучи, в рамках ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все. І це проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті.

У нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити.

Підвищення податків 一 це лише близько чверті від того ресурсу, який нам потрібно знайти до кінця року. У Центрі економічної стратегії раніше розповіли для «Радіо НВ», як ще уряд покриватиме дефіцит на 500 млрд грн.

За рахунок підвищення податків Мінфін планує залучити 125 млрд грн.

Приблизно стільки ж від скорочення видатків на обслуговування держборгу, завдяки його вдалій реструктуризації

Ще на 160 млрд грн Мінфін розраховує через додаткове розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Скоріше за все Мінфіну, Нацбанку доведеться вести тісний предметний діалог з комерційними банками, щоб підштовхнути їх збільшити вкладення в облігації. Але я думаю, що це буде зроблено, 一 додає Юрій Гайдай, експерт ЦЕС.

Крім того близько 90 млрд грн зберуть, перевиконавши план з існуючих податків і зборів, та завдяки підвищеним акцизам на пальне та тютюн.

Однак ніякою детінізацією не можна знайти за кілька місяців кошти, які потрібні от вже зараз. Найімовірніше, депутати проголосують в кінці серпня, і з вересня буде підвищення податків. Питання тільки яке, 一 резюмує Юрій.

Очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа раніше заявляла, що підвищення податків треба схвалити до кінця серпня, інакше у вересні не буде грошей для зарплат військовим.

За її словами, через брак фінансової допомоги на початку 2024 року Україна витратила на зброю 5 млрд дол., що закладали для видатків з вересня до грудня.