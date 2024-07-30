Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно сформировать на портале «Дія»

https://racurs.ua/n197809-voenno-uchetnyy-dokument-s-qr-kodom-teper-mojno-sformirovat-na-portale-diya.html

Ракурс

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати на порталі «Дія».

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Для цього треба авторизуватися на порталі, обрати сервіс «Військово-обліковий документ», подати заяву і підписати її електронним підписом. За 10 хвилин документ зʼявиться в кабінеті на порталі.

Мінцифра пише, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.