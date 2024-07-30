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Ракурс
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати на порталі «Дія»

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати на порталі «Дія»

30 лип 2024, 13:57
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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати на порталі «Дія».


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Для цього треба авторизуватися на порталі, обрати сервіс «Військово-обліковий документ», подати заяву і підписати її електронним підписом. За 10 хвилин документ зʼявиться в кабінеті на порталі.

Мінцифра пише, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.

На документі є QR-код — за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину, — пояснили у Мінцифри.

Джерело: Ракурс


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