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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати на порталі «Дія»
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати на порталі «Дія»https://racurs.ua/ua/n197809-viyskovo-oblikovyy-dokument-z-qr-kodom-teper-mojna-sformuvaty-na-portali-diya.htmlРакурс
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати на порталі «Дія».
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Для цього треба авторизуватися на порталі, обрати сервіс «Військово-обліковий документ», подати заяву і підписати її електронним підписом. За 10 хвилин документ зʼявиться в кабінеті на порталі.
Мінцифра пише, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.
На документі є QR-код — за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину, — пояснили у Мінцифри.