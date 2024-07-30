ВМС ВСУ о российских подлодках в Черном море - Похоже на учения

https://racurs.ua/n197810-vms-vsu-o-rossiyskih-podlodkah-v-chernom-more-pohoje-na-ucheniya.html

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Три російські підводні човни перебувають в акваторії Чорного моря, Сили оборони України продовжують відстежувати ситуацію.

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Про це повідомив представник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Ситуація залишається незмінною — там зараз знаходяться три підводні човни. Це більше схоже на вчення особового складу, проте навчання періодично закінчуються практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати на небезпеку від цих одиниць і ми, відповідно, її очікуємо, — цитує Плетенчука «Українська правда».

Раніше Плетенчук повідомив, що російський військово-морський флот вивів у море відразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет, і говорив про зміну тактики росії у Чорному та Азовському морях.

Російські військові повідомлення про підводні човни в Чорному морі не коментували.

З 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів та суден забезпечення. З них щонайменше сім було знищено.