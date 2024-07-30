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Ракурс
ВМС ЗСУ про російські підводні човни в Чорному морі - Схоже на навчання

ВМС ЗСУ про російські підводні човни в Чорному морі — Схоже на навчання

30 лип 2024, 14:04
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Три російські підводні човни перебувають в акваторії Чорного моря, Сили оборони України продовжують відстежувати ситуацію.


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Про це повідомив представник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Ситуація залишається незмінною — там зараз знаходяться три підводні човни. Це більше схоже на вчення особового складу, проте навчання періодично закінчуються практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати на небезпеку від цих одиниць і ми, відповідно, її очікуємо, — цитує Плетенчука «Українська правда».

Раніше Плетенчук повідомив, що російський військово-морський флот вивів у море відразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет, і говорив про зміну тактики росії у Чорному та Азовському морях.

Російські військові повідомлення про підводні човни в Чорному морі не коментували.

З 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів та суден забезпечення. З них щонайменше сім було знищено.

Джерело: Ракурс


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