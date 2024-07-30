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Ракурс
На границе с рф и беларусью увеличили количество пограничников

На границе с рф и беларусью увеличили количество пограничников

30 июл 2024, 14:46
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На кордоні з рф та білоруссю збільшили кількість прикордонників.


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Президент України Володимир Зеленський 30 липня ознайомився з процесом будівництва фортифікацій і провів безпекову нараду на Волині.

З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із росією та білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати, — цитує Зеленського його прес-служба.

Президент побував на одному з опорних пунктів під білоруссю. На території Волині від початку повномасштабного вторгнення облаштовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями.

А на напрямках імовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

Источник: Ракурс


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