Ракурсhttps://racurs.ua/
На кордоні з рф та білоруссю збільшили кількість прикордонників
На кордоні з рф та білоруссю збільшили кількість прикордонниківhttps://racurs.ua/ua/n197811-na-kordoni-z-rf-ta-bilorussu-zbilshyly-kilkist-prykordonnykiv.htmlРакурс
На кордоні з рф та білоруссю збільшили кількість прикордонників.
.
Президент України Володимир Зеленський 30 липня ознайомився з процесом будівництва фортифікацій і провів безпекову нараду на Волині.
З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із росією та білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати, — цитує Зеленського його прес-служба.
Президент побував на одному з опорних пунктів під білоруссю. На території Волині від початку повномасштабного вторгнення облаштовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями.
А на напрямках імовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.