БпЛА атаковали аэродром «Моздок» в россии. Фото:

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Ракурс

Безпілотники атакували військовий аеродром «Моздок» у Північній Осетії російської федерації.

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Гучно тут було у вівторок, 30 липня — місцеві жителі зафіксували у небі сліди від пуску ракет протиповітряної оборони. Голова республіки Сергій Меняйло традиційно для російської влади відзвітував про знищення БПЛА. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Представник диктатури заявив про нібито збиття двох БпЛА в Моздокському районі. Про руйнування та жертви влада країни-агресора промовчала.

Як відомо, аеродром «Моздок» армія рф активно використовує для завдання ракетних ударів по українських містах. На цьому об'єкті окупанти базують стратегічні бомбардувальники ТУ-22М3, з яких регулярно запускають крилаті ракети Х-22 по цивільній інфраструктурі в Україні. Також з цього летовища злітають винищувачі Міг-31К, який є носієм ракети «Кинджал».

Відстань від України до цього російського авіаційного об'єкта становить приблизно 1 тис. км.

Нагадаємо, супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Сил оборони України по аеродрому «Саки» в окупованому Криму. На кадрах видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з’явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та вибухи.